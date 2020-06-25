Врач из Кузбасса стала призером Всероссийского конкурса «Лучший врач России»

В Кузбассе до конца недели ожидаются грозы и дожди с градом Синоптики прогнозируют до конца недели в некоторых территориях Кузбасса грозы и сильные дожди с...

По центральной улице Новокузнецка двинулась военная техника Сегодня, 24 июня, в Новокузнецке пройдут мероприятия в честь Дня Победы. В эти минуты по...

В Новокузнецке прошёл парад Победы В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день...