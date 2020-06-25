Врач из Кузбасса стала призером Всероссийского конкурса «Лучший врач России»

Врач-бактериолог Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Юлия Жевлакова заняла III место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики». В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.
Новость о том, что Юлия вошла в команду лучших врачей России 2020, доктор узнала на рабочем месте — в «красной» зоне лаборатории. С середины апреля бактериолог проводит анализы на COVID-19. В сутки исследует по 800-900 проб.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Синоптики прогнозируют до конца недели в некоторых территориях Кузбасса грозы и сильные дожди с...
|
Сегодня, 24 июня, в Новокузнецке пройдут мероприятия в честь Дня Победы. В эти минуты по...
|
В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день...
|
В дальнейшем организации, получившие акты, везли металлолом на различные предприятия, в том числе в...