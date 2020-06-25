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Врач из Кузбасса стала призером Всероссийского конкурса «Лучший врач России»

Врач-бактериолог Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Юлия Жевлакова заняла III место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики». В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.

Новость о том, что Юлия вошла в команду лучших врачей России 2020, доктор узнала на рабочем месте — в «красной» зоне лаборатории. С середины апреля бактериолог проводит анализы на COVID-19. В сутки исследует по 800-900 проб.

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kuzbassnews.ru
25/06/2020
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