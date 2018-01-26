Врачи областного клинического онкологического диспансера освоили новое оборудование

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в лаборатории радионуклидной диагностики областного онкодиспансера прошли мастер-классы врача-радиолога высшей категории, кандидата медицинских наук из Пензы Антона Столярова. Коллега из другого региона помог кемеровским врачам освоить методы работы на аппарате однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ).

ОФЭКТ/КТ установлен в лаборатории радионуклидной диагностики (заведующий лабораторией врач-радиолог Александр Фирсов). Аппарат позволяет проводить гибридные исследования, то есть объединять два метода одновременно – радионуклидное исследование и компьютерную томографию.