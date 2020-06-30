Новости Кузбасса

Вредители хлебных запасов – самая большая проблема для предприятий, осуществляющих хранение зерна и продуктов его переработки. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу каждый год выходят на плановые проверки предприятий Кемеровской области с целью проверки соблюдения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Рацион питания человека ежедневно включает в себя зерновые культуры или изделия из зерна. Также зерновые культуры и их отходы являются наиболее распространенным кормом для животных. Некачественное зерно может привести к отравлению, заражению и распространению инфекционных заболеваний, что в свою очередь наносит ущерб здоровью и людей и животных.

Одним из таких факторов являются вредители хлебных запасов. Это самая большая проблема для производств по переработке муки, хранилищ зерна, комбикормовых, крупяных, хлебопекарных заводов. Причиняемый вред и потери, которые наносят амбарные вредители хлебным запасам, исчисляются миллионами тонн зерна.

Некоторые вредители хлебных запасов в процессе эволюции настолько приспособились к обитанию в хранилищах зерна, что практически потеряли связь с природой. К ним можно отнести таких вредителей как хрущаки, амбарная моль, амбарный долгоносик.

Другие амбарные вредители способны на существование и размножение как в природных (полевых) условиях, так и в зернохранилищах: зерновая моль, рисовый долгоносик, клещи.

Амбарные вредители, поражая продукцию, сильно загрязняют ее остатками своей жизнедеятельности, и как следствие может вызывать желудочные заболевания у людей и животных. Продукция, поврежденная некоторыми видами вредителей имеет такой стойкий запах, который сохраняется даже в течении нескольких месяцев. Такие продукты уже непригодны в употреблении и использовании.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области- Кузбассу обращает внимание, что один из самых опасных вредителей хлебных запасов - амбарный долгоносик, которыйповреждает зерна злаковых культур, образуя при этом скрытую форму заражения.

Жучок-вредитель имеет небольшие размеры (около 4 мм), выделяется темно-бурым, почти черным окрасом, узким длинным туловищем. Имея в наличии крылья к полетам такое насекомое не приспособлено, что не мешает ему успешно при помощи человека, перемещаться на значительные расстояния по странам, с континента на континент. Для фермеров его появление – это катастрофа, ведь малозаметный жучок наносит огромный ущерб урожаю.

Процесс размножения таких насекомых происходит в теплый период: самка в каждом зернышке при помощи тонкого хоботка прогрызает небольшое отверстие, откладывает в него яйцо и замазывает щель пробочкой из муки. Такая хитрость делает поврежденные зерна внешне практически неотличимыми от целых. И определить скрытую зараженность в зерне (в отсутствии лаборатории) можно только с помощью простого действия — бросив горсть зерен в воду: поврежденные (заселенные) зерна всплывут, а цельные погрузятся на дно. Также при осмотре можно увидеть, что зерна с личинками по цвету тусклее неповрежденных.

Одна самка при жизненном цикле 3-4 месяца способна отложить 150-300 яиц; самцы живут чуть дольше, около 5 месяцев. Продолжительность развития личинки составляет 3-6 недель (зависит от температуры и влажности). Можно только представить, сколько потомства способна в течение года произвести лишь одна пара жуков. В течение суток одна личинка уничтожает 0,08-0,67 мг зерна, выгрызая его внутреннее содержимое. Вот и подсчитайте, какое количество зерна способны уничтожить массовое количество этих насекомых!

Управление Россельхознадзора разъясняет, что своевременный качественный контроль при закупке, приемке, хранении крупы является основным профилактическим мероприятием, цель которого-предотвращение создания благоприятных условий для развития насекомых вредителей.

В складских помещениях избавиться от амбарного долгоносика очень сложно, ведь насекомое прячется в труднодоступных местах, а находясь внутри зерен, практически неуязвимо.

Как не допустить появления и если обнаружен, избавиться от столь опасного насекомого?

Профилактические меры:

- Сильное охлаждение зерна (до - 100С), которое можно применять как в профилактических целях, так и в процессе уничтожения имеющихся вредителей. Охлаждение выполняется в сухую погоду с помощью проветривания и вентилирования. Обязательно при этом требуется контролировать влажность зерна.

- Частичное удаление на решетах с отверстиями либо при помощи аспирационных установок.

- Перемещение зерновой массы (сокращает численность и развитие насекомых).

- Очистка зерна от сорной и зерновой примеси перед засыпанием на хранение.

- Раздельное хранение зерна разных уборочных периодов и разной влажности.

- Тщательная очистка мест хранения зерна от прошлогодних запасов зерна и мусора.

- Профилактическая фумигация зернохранилищ.

Одним из эффективных методов избавления от амбарного долгоносика является химическая дезинфекция зерна - радикальная мера, заключающаяся в аэрозольной либо газовой обработке.

- Аэрозольная дезинфекция проводится при помощи препаратов «Актеллик», «Каратэ», «Фуфанон» и др. Данная обработка, преимуществом которой является высокая действенность препарата, производится специальными организациями. К недостаткам такого метода можно отнести длительный период времени до разрешения реализации зерна.

- Газовая дезинфекция осуществляется такими препаратами, как «Фоском», «Алфос», «Фостоксин» и др. Предварительно помещения требуется тщательно загерметизировать, а фумигацию проводить с привлечением специализированных организаций.

Профилактика и борьба с вредителями хлебных запасов в ваших руках!