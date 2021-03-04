Новости Кузбасса

Главным атрибутом праздника, несомненно, являются цветы. В преддверии праздника на территорию Кузбасса поступает большое количество цветочной продукции, а именно срезанных цветов и растений для защищенного грунта в горшках. Данная подкарантинная продукция импортного происхождения поступает из таких стран, как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды, где распространены опасные карантинные и другие вредные для РФ объекты. Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровская область-Кузбасса рекомендует внимательно отнестись к появившимся цветам в вашем доме.

Любуясь купленными или подаренными цветами дома, через какое-то время кустик может покрыться мелкими точечными проколами с жёлтым оттенком, появятся небольшие чёрные пятнышки экскрементов. Такие повреждения характерны для трипсов, который является карантинным объектом.

Трипсы-встречаются повсеместно. Всеядны, но предпочитают красиво цветущие культуры: герань, розу, фиалку и т. п. В первую очередь поражаются молодые побеги растений и экземпляры с нежными листиками. Селятся на зелёных наземных частях в прикорневом коме, это важно знать, приступая к обработке растения.

Меры борьбы: в первую очередь убирают бутоны и цветки, так как в них скапливается большее количество вредителя, эффективен зоошампунь против клещей, его разводят в небольшом количестве воды взбивают в пену, наносят на поражённые участки оставляют на 30-40 минут затем смывают.

Паутинный клещ-вредитель очень мелкий, размер самых крупных особей не превышает 1 мм. Можно обнаружить по наличию мелких проколов на листиках и серебряной паутинки, опутывающей листики, побеги и цветки. Правда, когда это становится заметным, клещи уже прочно обосновались на цветке. Вредитель быстро распространяется по паутине на новые участки. Клещ высасывает из растения сок, постепенно оно сохнет и увядает. Паутинный клещ селиться на всех культурах, особенно к нему восприимчивы маленькие розы, цитрусы. Избавиться от него очень сложно, даже малая часть сохранившейся в почве колонии активизируется со временем.

Меры борьбы: удаление поражённых частей растения, опрыскивание настоем ромашки персидской, пиретрума или базилика, растворённым в воде маслом чайного дерева либо мыльным раствором, предварительно накрыв землю.

Мучнистый червец - паразиты имеют сероватую или кремовую окраску хорошо заметны на зеленом фоне, сбиваются в небольшие группы, выделяют похожую на ватные комочки падь или медвяную росу, выделяемая ими сладкая жидкость, привлекает грибок, который становится дополнительной угрозой цветку. Червец присасывается к побегам, питаясь их соком. Самая опасная разновидность червеца-корневой. Он незаметен так поселяется под землёй. Его можно обнаружить по наличию на почве белого налёта, вынув земляной ком из горшка.

Меры борьбы: смена грунта, причём перед посадкой в новый грунт корешки растения промывают водой, температура которой около 50 градусов, применяют ручной сбор вредителя, обработку раствором хозяйственного мыла.

Щитовка – внешне напоминает нарост кремового или коричневого цвета. На самом деле вредитель прячется по этим щитком его размер не более 4 мм. Насекомое быстро распространяется если не принимать мер. Вредоносность проявляется в высасывании сока растения, оно желтеет и постепенно засыхает.

Меры борьбы: очистка растения вручную, можно мягкой щёткой, промывка под душем при температуре воды не выше 50 градусов, обработка крепким мыльным раствором из хозяйственного мыла.

Белокрылка - мотылёк кремового цвета, покрытый белым мучнистым налётом, похож на моль только меньше размером не более 3 мм. Опасность для комнатных культур несут личинки и взрослые особи. Они высасывают сок, оставляя на месте прокола остатки своей жизнедеятельности в виде сладкой жидкости. Она закупоривает устьица, что препятствует дыханию растения. Мотыльки белокрылки всеядны, но особенно любят, драцену, гибискус, герань, фуксию. Они очень живучи поэтому обработку необходимо проводить несколько раз.

Меры борьбы: промывание мыльным раствором хозяйственного или жидкого зелёного мыла, фумигатор с пластинкой против комаров эффективно уничтожает взрослых особей, клеевые ловушки, отлавливающие мух. Для отпугивания белокрылки, почву в горшке посыпают золой.

Чтобы растения чувствовали себя хорошо в вашем доме, необходимо:

- следить за их поливом;

- обеспечивать своевременную подкормку;

- обращать пристальное внимание на нехарактерные для растений симптомы: паутинки, пожелтение листвы, если растение, при наличии влажной почвы, выглядит подвядшим;

- не допускать появления вредителей, а в случае возникновения, вовремя их уничтожать;

- размещать только что приобретенное растение на 14 дней отдельно от «домашних» цветов;

Причин заражения растения множество: вынесли на балкон - паразиты могут проникнуть с воздухом, пересадили в свежий субстрат – он может оказаться инфицирован, даже почва, купленная в специализированном магазине, может нести опасность, не говоря уже о той, что взята в естественной среде, купили в магазине уже заражённый цветок, допустили ошибку в уходе, тем самым ослабив растение, этим и воспользовались паразиты.

Чтобы положительные эмоции от покупки новых цветов не были омрачены, внезапно проявившемся заболеванием растения, специалисты Управления Россельхознадзора по Республики Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу рекомендуют перед приобретением, ознакомиться с документами, подтверждающими отсутствие вредителей и болезней, которые уважающая себя торговая точка, предоставит незамедлительно.