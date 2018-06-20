Врио главы кузбасского МЧС назначен Алексей Шульгин

Врио начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области назначен полковник внутренней службы Алексей Шульгин.

Он родился 17 мая 1970 года в Кемерово. Окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи им. маршала войск связи И.Т. Пересыпкина, является выпускником военной Академии связи им. С.М. Будённого по специальности «Специалист в области управления» и Академии гражданской защиты МЧС России по специальности «Пожарная безопасность».

В МЧС России проходит военную службу с 1992 года на различных командных должностях. В 1995 году выполнял служебные обязанности в составе Территориального управления МЧС России в Чеченской республике.

До настоящего времени занимал должность заместителя директора Департамента оперативного управления МЧС России.

За время военной службы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и различными ведомственными наградами.