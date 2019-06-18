Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Все больше семей Кузбасса направляют средства маткапитала на дошкольное образование детей

С начала 2019 г. 305 кузбасских семей подали заявление на использование средств материнского (семейного) капитала (МСК) в качестве оплаты дошкольного образования детей, не дожидаясь 3-летия второго ребенка. Это количество в 2 раза превосходит число заявок за аналогичный период 2018 г.

Увеличение интереса к данному направлению использования средств МСК можно объяснить тем, что начиная с 2018 года российские семьи получили дополнительную возможность направить финансовую поддержку государства на дошкольное образование практически сразу после рождения второго ребенка. Раньше для этого нужно было ждать 3 года. С 2018 г. материнский капитал на платные образовательные услуги можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Дошкольная организация, куда будут направляться средства, должна находиться на территории Российской Федерации, иметь лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг. Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который ходит в детский сад.

Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 тысячи 26 рублей. Подробнее о том, как получить сертификат и как еще можно распорядиться средствами МСК, смотрите на сайте ПФР в разделе Гражданам – Получателям МСК.

Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.

Общество
kuzbassnews.ru
18/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сотни новокузнецких домов остались без света
В Новокузнецке 16 июня в результате шторма оказались повреждены 400 зданий, 368 жилых домов и 32...
Ради эффектного видео кемеровский подросток повис на крыше многоэтажки
Кемеровские подростки забрались на крышу многоэтажки ради эффектного видео. Видеозапись появилась в...
Сотни новокузнецких домов остались без света
В Новокузнецке 16 июня в результате шторма оказались повреждены 400 зданий — 368 жилых домов и 32...
Кузбассовцам показали, как надо строить быстро и качественно
Собравшимся показали, как надо строить. Кадетское училище возводится бешеными темпами и к 1...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus