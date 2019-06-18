Все больше семей Кузбасса направляют средства маткапитала на дошкольное образование детей

С начала 2019 г. 305 кузбасских семей подали заявление на использование средств материнского (семейного) капитала (МСК) в качестве оплаты дошкольного образования детей, не дожидаясь 3-летия второго ребенка. Это количество в 2 раза превосходит число заявок за аналогичный период 2018 г.

Увеличение интереса к данному направлению использования средств МСК можно объяснить тем, что начиная с 2018 года российские семьи получили дополнительную возможность направить финансовую поддержку государства на дошкольное образование практически сразу после рождения второго ребенка. Раньше для этого нужно было ждать 3 года. С 2018 г. материнский капитал на платные образовательные услуги можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Дошкольная организация, куда будут направляться средства, должна находиться на территории Российской Федерации, иметь лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг. Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который ходит в детский сад.

Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 тысячи 26 рублей. Подробнее о том, как получить сертификат и как еще можно распорядиться средствами МСК, смотрите на сайте ПФР в разделе Гражданам – Получателям МСК .

Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.