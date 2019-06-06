«Все киловатты вдохновения – сегодня Вам, любимый Пушкин»

Кузбасские энергетики присоединились к Всероссийскому флэшмобу и поздравили светоча русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина с 220-летием.
Сочинив поэту стихотворение, заряженное сотнями киловатт, сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» полностью развеяли миф о том, что люди «точной науки» не могут быть творческими и романтичными.
Энергетики записали поздравительный ролик, в буквальном смысле, не отходя от своих рабочих мест, естественно, с соблюдением всех правил техники безопасности и ноткой вдохновения.
«Я выросла на стихах и сказках любимого поэта, - рассказывает участница флэшмоба, электромонтер по обслуживанию подстанции «Рудничная» Ирина Лисичникова. – В тех же традициях русской литературной классики и своих троих детей воспитываю. Многие стихи Александра Сергеевича Пушкина они знают наизусть. Я, кстати, и сама пишу стихи. Вдохновение черпаю в любимой работе, семье, а у русского классика учусь профессионализму».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали двоих приятелей, которые приехали в город из...
|
В Новокузнецке планируют запустить скоростное наземное метро. Об этом сообщил губернатор Кузбасса...
|
В Кемерове завершается строительство 9-этажного жилого дома на ул. Менжинского Кировского района, в...
|
Жители пяти кемеровских многоэтажек написали обращение к главе Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой...