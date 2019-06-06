«Все киловатты вдохновения – сегодня Вам, любимый Пушкин»

Кузбасские энергетики присоединились к Всероссийскому флэшмобу и поздравили светоча русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина с 220-летием.

Сочинив поэту стихотворение, заряженное сотнями киловатт, сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» полностью развеяли миф о том, что люди «точной науки» не могут быть творческими и романтичными.

Энергетики записали поздравительный ролик, в буквальном смысле, не отходя от своих рабочих мест, естественно, с соблюдением всех правил техники безопасности и ноткой вдохновения.

«Я выросла на стихах и сказках любимого поэта, - рассказывает участница флэшмоба, электромонтер по обслуживанию подстанции «Рудничная» Ирина Лисичникова. – В тех же традициях русской литературной классики и своих троих детей воспитываю. Многие стихи Александра Сергеевича Пушкина они знают наизусть. Я, кстати, и сама пишу стихи. Вдохновение черпаю в любимой работе, семье, а у русского классика учусь профессионализму».