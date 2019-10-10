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Все крупные клиентские службы ПФР в Кузбассе оснащены электронной очередью

В клиентских службах ПФР по Кемеровской области начала работать 21 новая установка с системой управления электронной очередью. Еще 9 служб уже были оснащены такими устройствами.
Теперь в Кузбассе автоматизированным управлением потока посетителей охвачены все территориальные органы ПФР, обслуживающие более 35 тыс. застрахованных лиц и пенсионеров.
Благодаря автоматизации процесса система управления очередью налаживает эффективную работу по обслуживанию клиентов и гарантирует отсутствие «человеческого фактора» по отношению к посетителям. Например, новая система в клиентских службах ПФР позволила сократить время ожидания: талоны выдаются в свободные окна или окна с наименьшей загруженностью.
Также важно для организации процесса, с каким вопросом посетитель планирует обратиться. Аппарат выдаст талон в окно по требуемому направлению. Система сохраняет конфиденциальность и уравнивает права клиентов: очередь движется согласно полученным талонам, а свой вопрос или проблему можно озвучить только специалисту ПФР.
Важно, что система управления очередью позволит контролировать работу специалистов клиентской службы, спланировать нагрузки, вести необходимую статистику и получать обратную связь от посетителей. Вместе с новыми аппаратами в клиентские службы поступили устройства оценки качества предоставляемой услуги, благодаря которым в считанные секунды человек сможет отметить уровень обслуживания.

Общество
kuzbassnews.ru
10/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

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