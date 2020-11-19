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Все школы Кузбасса возвращаются к обычному режиму работы

С 23 ноября в области будут сняты ограничения, касающиеся работы образовательных организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Администрации Правительства Кузбасса.

Согласно документу, все общеобразовательные школы смогут работать в штатном режиме при условии соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований. Таким образом, очно вновь будут учиться все школьники с 1 по 11 класс.

Очная деятельность техникумов, училищ и колледжей будет возобновлена частично. Дистанционное обучение как минимум до 29 ноября продолжится в профессиональных образовательных организациях Кемерова, а также в Беловском, Новокузнецком и Прокопьевском городских округах. Студенты техникумов и колледжей в других муниципалитетах вновь смогут посещать лекции.

Организации дополнительного образования с 23 ноября также смогут проводить занятия. Но в группах при этом должно быть не более 10 человек.

Кроме того, до 29 ноября работодатели области должны будут сохранить удаленный режим работы для не менее чем 30% сотрудников, а также всех граждан от 65 лет и старше. Предприятия общественного питания будут закрыты с 23:00 до 6:00 (за исключением сервисов доставки еды, кафе при автозаправках и пунктов питания на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах). Физкультурные и спортивные мероприятия по-прежнему будут проходить без зрителей.

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kuzbassnews.ru
19/11/2020
Образование
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Новости Кузбасса

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