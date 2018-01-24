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Все службы Белово переведены на усиленный режим работы

В связи с сильными морозами все службы жизнеобеспечения Белово работают в режиме повышенной готовности.

Предприятия теплоснабжения обеспечены сверхнормативным запасом угля – более 25,5 тысяч тонн, которого хватит на 18 суток работы при аномальных погодных условиях.

Круглосуточно дежурят аварийные бригады, ежедневно ведется проверка готовности спецтехники и теплоснабжающего оборудования.

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
24/01/2018
Общество
Белово
Новости Кузбасса

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