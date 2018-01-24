Все службы Белово переведены на усиленный режим работы

В Кузбассе снижена видимость из-за морозного тумана В Кузбассе наблюдается сниженная видимость из-за тумана. Он образовался из-за сильных морозов на...

В Кузбассе мать с отчимом били и привязывали сына к батарее Подросток стал уходить гулять без разрешения и поздно возвращаться. Он не помогал дома и никого не...

Чемпионат по ментальной арифметике состоится в Кузбассе 28 января в Новокузнецке пройдут соревнования по ментальной арифметике UCMAS для детей.