Все службы Белово переведены на усиленный режим работы

В связи с сильными морозами все службы жизнеобеспечения Белово работают в режиме повышенной готовности.
Предприятия теплоснабжения обеспечены сверхнормативным запасом угля – более 25,5 тысяч тонн, которого хватит на 18 суток работы при аномальных погодных условиях.
Круглосуточно дежурят аварийные бригады, ежедневно ведется проверка готовности спецтехники и теплоснабжающего оборудования.
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