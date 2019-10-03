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Всегда готовы! Кузбасские энергетики продемонстрировали оборудование и технику на общем смотре при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Сотрудники Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» приняли участие в ежегодной Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Цель учений –  проверка подготовки населения в области гражданской обороны и слаженности действий всех специалистов, задействованных в мероприятиях.

К чрезвычайным ситуациям кузбасские энергетики готовы всегда. И сегодня они это доказали! Укомплектованный автомобиль повышенной проходимости УАЗ-452 – это своеобразный штаб на колесах. Здесь есть и телефон и, и переносной компьютер – новейшее оборудование помогает собрать всю необходимую информацию о технологическом нарушении и своевременно передать ее диспетчеру.   

Вместе с высокопроходимым УАЗом, который вывозит бригаду и оборудование для ремонта подстанций и линий электропередачи в самые отдаленные уголки региона, энергетики с гордостью продемонстрировали и электромобиль. Его заряда хватает примерно на 300 километров пути. Но энергетики уже не раз доказали социальными экологическими акциями, что электромобиль и Сибирь – понятия совместимые.

Готовность сил и средств бригады к ликвидации ЧС оценил начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области, полковник внутренней службы Алексей Шульгин.

Как отметил специалист сектора безопасности технологических процессов Эдуард Гонцов, все участники мероприятия понимают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуаций слаженность действий всех ответственных структур обеспечит быстроту и безошибочность при ликвидации аварии.

Смотр показал, что наряду со специалистами высочайшей квалификации у региона в наличии есть вся необходимая техника и оборудование. Все подразделения готовы работать единой командой в самых тяжелых условиях.

Общество
kuzbassnews.ru
03/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

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