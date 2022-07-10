Всекузбасская ярмарка фольклора и народных умельцев «Славянский двор» состоялась в Кемеровском округе

Тяжинский округ представляли народный мастер Кузбасса Наталья Николаевна Емельянова и театральный коллектив «Событие» Итатского ГДК - филиала МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» (руководитель Софья Максимова). В обеих представленных номинациях «Мастера славяне!» и «У самовара!» получили дипломы за первое место и ценные подарки Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.