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Всекузбасская ярмарка фольклора и народных умельцев «Славянский двор» состоялась в Кемеровском округе

Тяжинский округ представляли народный мастер Кузбасса Наталья Николаевна Емельянова и театральный коллектив «Событие» Итатского ГДК - филиала МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» (руководитель Софья Максимова). В обеих представленных номинациях «Мастера славяне!» и «У самовара!» получили дипломы за первое место и ценные подарки Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

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kuzbassnews.ru
10/07/2022
Культура
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