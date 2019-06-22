Всекузбасский урок памяти «Человек из легенды» прошел в музеях области

Наркоторговец ввез в Кузбасс 10 кг особо опасной соли В Кузбассе будут судить наркодилера, который привез в регион особо крупную партию наркотика. 24-...

В Кузбассе бывший чиновник заплатит 200 000 рублей за взятку Суд назначил мужчину наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, а также 2 года лишения права...

В Кемерове появятся десять новых детских игровых площадок В столице Кузбасса началась установка десяти новых детских игровых комплексов. Они появятся в...