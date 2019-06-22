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Всекузбасский урок памяти «Человек из легенды» прошел в музеях области

Урок, посвященный участнику Великой Отечественной войны, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову, спасшему при штурме Берлина немецкую девочку, проведен по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Для проведения урока памяти впервые в Кемеровской области объединились 26 музеев. Во время мероприятия проходила он-лайн трансляция на сайт министерства культуры РФ, сайт kuzbasskray.ru и социальные сети областного краеведческого музея.
Специально для проведения урока сотрудники областного краеведческого музея подготовили выставку «Легендарный кузбассовец», которая рассказывает о судьбе Н. И. Масалова и представляет подлинные предметы: награды, документы, фотоальбом, личные вещи героя и письма от детей из Болгарии, Венгрии, Германии, Польши.
В мероприятии приняли участие: ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Терехов, пресс-секретарь главы Тяжинского муниципального района, член Союза журналистов России, автор книги «Человек из легенды» Олег Викторович Костюнин, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Степанович Кошелев, педагоги и учащиеся лицея № 62 города Кемерово.
В ходе урока для гостей музея была проведена экскурсия по тематической выставке, показана кинохроника с участием кузбасского героя. Учащиеся узнали о самоотверженности советского солдата, героический поступок которого вдохновил скульптора Евгения Викторовича Вучетича на создание монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/06/2019
Культура
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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