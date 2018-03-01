Всемирный день гражданской обороны

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В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с воспитанниками провели инструктаж по безопасности.
Заместитель директора по административной и хозяйственной части Игорь Николаевич Молодик показал ребятам, как пользоваться средствами индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях.
После этого состоялся просмотр мультфильма о системе гражданской обороны с последующим обсуждением. Дети закрепили знания о действиях при пожаре, наводнении, урагане и прочих чрезвычайных ситуациях.
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