Всемирный день гражданской обороны

Кузбасс: 11-месячный младенец остался без присмотра и утонул в ванне Следственными органами Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-месячного...

На кузбасской трассе произошло жёсткое ДТП, одна машина всмятку На кузбасской трассе произошло жёсткое ДТП, одна машина всмятку.

Глава Кемерова велел расширить парковки в новых микрорайонах Мэр города Кемерово Илья Середюк рассмотрел на совещании мощности двух строящихся микрорайонов.