«Всемирный день народонаселения»

4 июля в канун Всемирного праздника «Дня нарадонаселения» в ВЗ «Музей» центр национальный культур организовал встречу за круглым столом с представителями татарской общины. В беседе за круглым столом приняли участие начальник «Управление культуры» КГО Меркулова М.А., председатель совета ветеранов Князева Н.И., активист татарского общества Ризванова С.Г., руководитель Центра национальных культур Тарасова Н.А..

Татарская община принимает самое активное участие в жизни Калтанского городского округа. Без них не обходится ни один большой праздник в области. Они участвуют во многих областных и районных культурно-массовых мероприятиях, взаимодействуют с другими общественными объединениями. Для участников встречи был организован чайный стол, где приглашенные и организаторы встречи могли поделиться своими планами и идеями для организаций дальнейших мероприятий.