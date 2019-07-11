Всемирный день народонаселения

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В клубе Парка культуры и отдыха населения поселка Тяжинский прошла игровая программа «Дети всей земли».
В ходе театрализованной программы, посвящённой Всемирному дню народонаселения, воспитанники социально-реабилитационного центра узнали, что на территории Российской Федерации проживает более 180 народов.
Разделившись на команды, ребята представляли свои девизы, принимали участие в национальных играх и конкурсах. В конце программы дети оставили на листе ватмане отпечатки своих ладоней раскрашенных в разные цвета.
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