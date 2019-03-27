Всемирный день театра

В Акимо-Анненском СДК Тяжинского района прошла встреча «Путешествие в мир театра».

Ребятишки вспомнили правила поведения в театре, театральные жанры и профессии, и даже сами попробовали освоить ремесло костюмера и актера. Передать настроение с помощью мимики и жестов оказалось совсем нелегко. Тем не менее, юные артисты с этой задачей успешно справились, и даже сыграли пьесу театра экспромта. В награду самодеятельные артисты получили восторженные аплодисменты публики.