Всемирный день театра

В Акимо-Анненском СДК Тяжинского района прошла встреча «Путешествие в мир театра».
Ребятишки вспомнили правила поведения в театре, театральные жанры и профессии, и даже сами попробовали освоить ремесло костюмера и актера. Передать настроение с помощью мимики и жестов оказалось совсем нелегко. Тем не менее, юные артисты с этой задачей успешно справились, и даже сыграли пьесу театра экспромта. В награду самодеятельные артисты получили восторженные аплодисменты публики.
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