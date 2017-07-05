В выставочном зале «Музей» с третьего июля начинает работать выставка, посвященная Дню города под названием «Всему начало здесь». Она рассказывает о становлении Калтана, о значимых моментах из жизни города. Фотографии 50-60-х годов - свидетели бурного развития, расцвета образования, здравоохранения, культуры и спорта в Калтане. Особое место на выставке занимают материалы, посвященные градообразующим предприятиям – ЮК ГРЭС, шахтам и разрезам. Однако самый ценный экспонат традиционной выставки – огромная карта с планом деревни и редута Калтанского Кузнецкой волости 1827 года. Названия и обозначения на ней нанесены еще с дореволюционной орфографией, с буквой «ять». Изучение карты – настоящее путешествие в прошлое: можно рассмотреть сенокосные места казаков редута, речку Красу, дорогу до Бийска. Эта карта дает совершенно новые факты из истории Калтана.

Старинные предметы – стремя, вилы-двузубцы, шарниры, монеты, найденные на территории Верхнего Калтана, свидетельствуют о развитом кузнечном производстве, о культуре и быте казаков Калтанского редута.

Выставка «Всему начало здесь» будет работать до конца лета.