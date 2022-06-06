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Всероссийская акция «Марафон зеленых дел» стартовала в Чебулинском округе

В селах Алчедат и Усть-Чебула, деревнях Новоказанка, Покровка, Ивановка в рамках акций «Кузбасским рекам - чистые берега» и «Чистый берег» работники культуры, территориальных отделов, волонтеры, и неравнодушные жители очистили от мусора береговые линии рек и озер.
В деревне Дмитриевка, поселке Новоивановский, селах Усть-Чебула и Усть-Серта состоялись эко-велопробеги «Велосипед спасатель природы», в которых приняли участие, как дети, так и взрослые. В селе Чумай для ребят организовали велосипедную экологическую экскурсию «Мой любимый край». В ходе экскурсии к памятнику природы «Лысый Бухтай» участники познакомились с фауной и флорой, также ребята узнали об уникальных геологических образованиях вулканического происхождения «Чумайские Бухтаи». Два из них: Кондовый Бухтай и Лысый Бухтай – остатки жерлового аппарата вулканического процесса девонского периода.
Также в рамках «Марафона зеленых дел» в селе Усманка на территории спортивной площадки были посажены кусты сирени. От мусора и травы очистили территорию памятников, аллеи Памяти и кладбища в деревне Ивановка и селе Николаевка.

Экология
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
06/06/2022
Экология
Верх-Чебула

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