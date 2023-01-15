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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» в Кузбасскино

С 25 по 29 января 2023 в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» и реализации проекта «Образование через кинематограф» для организованных групп школьников и студентов пройдут киноуроки «Блокадный хлеб».

На уроке будет рассказано о наиболее трудном и трагичном периоде в жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о тяжелейших условиях, в которых людям приходилось работать, сражаться и вести повседневную жизнь. И самым важным для защитников города ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во многом и держалась оборона города. И именно кусочек хлеба во многом стал символом блокады. Также будет показан фильм, созданный сотрудниками ГАУК «Кузбасскино» о кемеровчанах – детях блокадного Ленинграда, поделившихся своими воспоминаниями о том тяжелом времени.

В рамках акции будет организована инсталляция пункта выдачи хлеба по карточкам. Киноурок завершится просмотром тематического фильма из областного фильмофонда «Кузбасскино».

Уроки проводятся для организованных групп в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово.

Подробности и запись на урок по телефону: 36-43-69. Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/01/2023
Культура
Кемерово

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