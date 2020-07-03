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Всероссийская фотовыставка "Берега" в новокузнецком Доме творческих союзов

В Выставочном зале Дома творческих союзов Новокузнецка открылась передвижная всероссийская фотовыставка «Берега-2019».

Российский клубный фотоконкурс «Берега» организован при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, чтобы возродить клубное и межклубное общение. В конкурсе в фотомастерстве соревнуются не отдельные фотографы, а российские фотоклубы. Как и в других командных соревнованиях, призовые места присуждаются фотоклубам, а медали получают все фотографы, приведшие свой клуб к победе.

Новокузнецкий фотоклуб «Сибирь» занял 33-е место из 129 клубов-участников конкурса. Вячеслав Холзаков выступил за честь фотоклуба «Сибирь» – его работы вошли в передвижную фотовыставку.

Своё движение по России передвижная фотовыставка «Берега-2019» начала именно с Новокузнецка. На ее открытии прошло награждение победителей онлайн фотоконкурса «Твори дома», организованном фотоклубом «Сибирь».

В онлайн фотоконкурсе «Твори дома»приняли участие 63 автора из 25 городов России и зарубежья, они присалали на суд жюри 364 фотографии.

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kuzbassnews.ru
03/07/2020
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