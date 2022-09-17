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Всероссийский день бега «Кросс нации - 2022» состоялся в Тяжинском округе

На старт вышли школьники, студенты Тяжинского агропромышленного техникума и просто любители бега. Спортсменов поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
Кросс проходил на территории спортивного комплекса «Юность». В забегах приняли участие более 150 любителей спорта. Победители в каждой возрастной группе были награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма, а также памятными медалями.
У всех участников была возможность выполнить норматив ВФСК «ГТО» - кросс.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/09/2022
Спорт
Тяжин

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