Всероссийский день трезвости отметили в Тяжинском округе

Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума провели акцию по распространению информационных буклетов «Живи Трезво». Также в техникуме прошли спортивные соревнования по волейболу среди студентов второго курса. В музее техникума воспитатель общежития Татьяна Васильевна Канищева провела для студентов-первокурсников круглый стол «Трезвость – великая ценность, данная человеку от природы».

В Итатском ГДК состоялась детская игровая программа «Быть здоровым – здорово». Ребятишкам были предложены конкурсы: «Режим дня», «Изобрази вид спорта», «Третий – лишний», «Музыкальная пауза». Дети стали участниками флешмоба «Мы – за ЗОЖ!».

Работники культуры Нововосточного СДК совместно с библиотекой провели беседу «Трезвость – выбор сильных». Всем участникам мероприятия ведущие раздали памятки «О влиянии алкоголя на организм». В Ступишинском СДК прошла акция «За здоровый образ жизни». Волонтеры раздали землякам тематические буклеты. Работники культуры организовали пост трезвости, где участники акции угощались горячим чаем и сладостями.

В Тяжинской детской библиотеке прошла игровая программа «Подари себе здоровье». Библиотекари рассказали ребятам о значении здорового образа жизни, его ценности и о роли в жизни каждого человека; поговорили о здоровом питании и о целебных свойствах трав, фруктов и овощей, а также о полезном влиянии физкультуры и спорта. Учащиеся поделились своими знаниями о здоровом образе жизни и своим распорядком дня. В ходе мероприятия, дети с удовольствием сделали зарядку, приняли участие в викторинах и конкурсах.