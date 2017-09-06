Всероссийский Фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"

Калтанский городской округ присоединился к данному фестивалю и объявил конкурс рисунков среди детей. На конкурс принимались рисунки и плакаты по тематике сохранения и уменьшения потребительской энергии населения и предприятиями КГО. Цель конкурса: вовлечь детское население в процесс формирование культуры потребления энергии в регионе. Организатором конкурса является МКУ «Управление культуры»КГО.

8 сентября состоится подведение итогов конкурсных работ. В состав жюри вошли квалифицированные педагоги МБУ ДО «Школа искусств № 42» Улумова Н.В. и Арисова О.Г., а так же начальник центра ДПИ «Вдохновение» Полковникова Т.С., председатель жюри, Карлова Л.С. - директор МБУ ДО «ШИ « 42». Жюри предстоит выбрать из 23 работ самые достойные и выявить победителей, которые будут награждены 13 сентября в ВЗ «Музей. В конкурсе прияло участие 22 ребенка из учреждений округа - МБДОУ № 24 Детский сад «Белочка», МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 15 «Звездочка», МБОУ «СОШ № 30 им. Н.Н. Колокольцова», МБОУ СОШ № 1, МБУ ДО «ШИ № 43», МБУ КДЦ «Сюрприз».

В Калтанском городском округе в сентябре пройдет ряд мероприятий посвященные фестивалю «ВместеЯрче».

В ВЗ «Музей» с 01.07-15.09.2017г. организована выставочная экспозиция по истории топливно-энергетического комплекса города, на выставку могут прийти все желающие.

В центральной библиотечной системе в поддержку «ВместеЯрче» 13 и 15 сентября будут проведены развлекательно-познавательные мероприятия для школьников КГО.

13 сентября в ВЗ «Музей» КГО состоится концертная программа творческих коллективов учреждений культуры, посвященная фестивалю «Вместе ярче». На мероприятии будут отмечены лучшие конкурсные работы по энергосбережению.