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Всероссийский фестиваль красок едет в Берёзовский 26 мая

Самый популярный фестиваль формата open-air приезжает в Берёзовский.

Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

Всероссийский фестиваль красок — это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю — только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!

Начало фестиваля в 17:00 на стадионе у ДК «Шахтеров», ул. Карбышева, 8.

Чтобы примкнуть к красочной феерии, при входе на фестиваль необходимо будет приобрести пакетик фирменной краски #ВФК, прошедшей проверки на безопасность. Стоимость пакетика - 150 р.

Официальная группа организатора в Вконтакте: https://vk.com/vmeza_ber_k

Культура
Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
23/05/2019
Культура
Общество
Березовский
Новости Кузбасса

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