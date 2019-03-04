Всероссийский театральный марафон пройдет в Кузбассе

Мероприятие приурочено к Году театра в России. 4 марта в Кемерове состоятся гастроли Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. На сцене Кемеровского драматического театра им. А.В. Луначарского кузбассовцы увидят лучшие спектакли Алтайского драмтеатра, в числе которых «Два ангела, четыре человека» (В. Шендерович), «Квадратура круга» (В. Катаев), «Зойкина квартира» (М. Булгаков).

4 марта министр культуры Алтайского края Елена Безрукова торжественно передаст символ Всероссийского театрального марафона представителям Кузбасса. В церемонии примут участие артисты и сотрудники театров, учреждений культуры Кузбасса, руководители театральных студий и самодеятельных театральных коллективов, студенты Кемеровского государственного института культуры, учащиеся колледжей культуры и искусств.

В фойе кемеровского драмтеатра будет размещена экспозиция областного краеведческого музея «В главной роли - театр», посвященная истории театрального искусства области.

5 марта в рамках гастролей Кемеровского областного театра драмы им. А.В.Луначарского в Абакане Кузбасс передаст символ марафона Республике Хакасия.

Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января во Владивостоке. Он продлится до конца 2019 года, охватит все субъекты РФ. Специально разработанный символ Года театра передается по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону. Завершится марафон в Калининграде.

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