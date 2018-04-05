Вскрытие рек ожидается в ближайшие выходные

Сейчас, по данным Гидрометцентра, на всех водных артериях региона наблюдается ледостав.

Вскрытие рек ещё не произошло, но по югу Кузбасса уже есть забереги, закраины и подвижка льда.

Так, в посёлке Мундыбаш Таштагольского района река Мундыбаш локально освободилась ото льда.

По словам специалистов, дальнейшее развитие паводковой обстановки будет зависеть от погодных условий. Предполагается, что вскрытие рек произойдёт в ближайшие выходные.