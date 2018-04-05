Вскрытие рек ожидается в ближайшие выходные

Сейчас, по данным Гидрометцентра, на всех водных артериях региона наблюдается ледостав.
Вскрытие рек ещё не произошло, но по югу Кузбасса уже есть забереги, закраины и подвижка льда.
Так, в посёлке Мундыбаш Таштагольского района река Мундыбаш локально освободилась ото льда.
По словам специалистов, дальнейшее развитие паводковой обстановки будет зависеть от погодных условий. Предполагается, что вскрытие рек произойдёт в ближайшие выходные.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретимся с предпринимателями, работающими с...
|
Две студентки одного из новокузнецких колледжей украли в одном магазине кольца, серьги, броши, а в...
|
37-летний житель Кемерова, присвоивший тридцать миллионов рублей, которые были переведены на его...
|
В Кемеровской области под суд пойдет 40-летний мужчина житель города Киселевска, который обвиняется...