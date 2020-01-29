Встреча поколений

В рамках открытого диалога руководитель направления по организации работы с ветеранами Россети Сибирь, заслуженный энергетик РФ, профессор Самуил Моисеевич Зильберман обсудил с представителями Кузбасского филиала Россети Сибирь основные мероприятия, посвященные 75-летию Победы и 100-летию плана ГОЭЛРО.

Ветераны филиала в свою очередь поделились с заслуженным энергетиком традициями, историей развития и становления электросетевой компании, а представители молодого поколения рассказали о перспективах развития Совета молодых специалистов.

Самуил Моисеевич – легенда магистральных электрических сетей Сибири. Его трудовой стаж в энергетике – полвека! Увлеченность своей профессией, жизнелюбие, открытость и готовность к общению в сочетании с высочайшим профессионализмом – главные качества, которые «заряжают» на успех все поколения энергетиков.

«Подобные встречи поколений – добрая традиция нашего филиала, - рассказывает заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов. - Такое общение дает возможность молодому поколению энергетиков узнать об истории развития электросетевого комплекса, перенять ценный опыт, выразить слова искренней благодарности старшим коллегам за их труд, выдержку и характер. Сохранить эту связь поколений – наша главная задача. Такие профессионалы, как Самуил Моисеевич Зильберман, дали хороший задел сибирской энергетике, сейчас пришло время новаторов, которыми мы еще будем гордиться».