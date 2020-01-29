Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Встреча поколений

В рамках открытого диалога руководитель направления по организации работы с ветеранами Россети Сибирь, заслуженный энергетик РФ, профессор Самуил Моисеевич Зильберман обсудил с представителями Кузбасского филиала Россети Сибирь основные мероприятия, посвященные 75-летию Победы и 100-летию плана ГОЭЛРО.

Ветераны филиала в свою очередь поделились с заслуженным энергетиком традициями, историей развития и становления электросетевой компании, а представители молодого поколения рассказали о перспективах развития Совета молодых специалистов.

Самуил Моисеевич – легенда магистральных электрических сетей Сибири. Его трудовой стаж в энергетике – полвека! Увлеченность своей профессией, жизнелюбие, открытость и готовность к общению в сочетании с высочайшим профессионализмом – главные качества, которые «заряжают» на успех все поколения энергетиков.

«Подобные встречи поколений – добрая традиция нашего филиала, - рассказывает заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов. - Такое общение дает возможность молодому поколению энергетиков узнать об истории развития электросетевого комплекса, перенять ценный опыт, выразить слова искренней благодарности старшим коллегам за их труд, выдержку и характер. Сохранить эту связь поколений – наша главная задача. Такие профессионалы, как Самуил Моисеевич Зильберман, дали хороший задел сибирской энергетике, сейчас пришло время новаторов, которыми мы еще будем гордиться». 

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Общество
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнецк стал ментором моногорода Камешково
Новокузнецк и Суздаль стали менторами моногорода Камешково Владимирской области.
Подростка из Кемерова задержали с пистолетом и патронами
В Кемерове полицейские задержали 17-летнего подростка с пистолетом ТТ и десятью патронами к нему,...
Жителям новокузнецких дворов разрешили ваять скульптуры из мусора
Ранее среди горожан распространилась информация о том, что власти намерены запретить народным...
Кемеровчан попросили не препятствовать масштабному вывозу снега
Кемеровских водителей попросили не оставлять с вечера сегодняшнего дня припаркованные автомобили в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus