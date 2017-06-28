Встреча с Юрием Арбачаковым

23 июня в ВЗ «Музей» состоялась встреча за круглым столом с Ю.Я. Арбачаковым. На встрече присутствовали почетные гости Арбачаков Ю.Я., Меркулова М.А., Князева Н.И., Гончихина В.С., Антонова Л.П.

Юрий Яковлевич торжественно вручил Гончихиной В.Д. трость ручной работы мастера по дереву Сергея Челбогашева. Всем участником круглого стола были вручены памятные подарки в виде оберега - ручной работы Полковниковой Т.С. – мастера декоративно прикладного искусства. Меркулова М.А. поблагодарила Арбачакова Ю.Я. за отзывчивость и вклад, в развитие центра национальных культур, вручив благодарственное письмо.

Встреча была организована Центром национальных культур. Центр был создан на базе МКУ «Управление культуры» КГО в декабре 2015 года, который находится по адресу ул. Горького, 16. Каждый вторник с 9:00-11:00 ведется прием граждан. Участники круглого стола получили интересную информацию о шорской культуре и их традициях от Гончихиной Вассы Дмитриевной – бывшего председатель шорского общества «Пай-Кондум». Юрий Яковлевич не оставил без внимания участников круглого стола и с удовольствием отвечал на задаваемые вопросы. Встреча закончилась чаепитием за дружеской беседой.