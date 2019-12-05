Встреча с мастерами

В выставочном зале «Музей» г. Калтан состоялась встреча с участниками традиционной выставки декоративно-прикладного творчества «Сделано с любовью». Техники, в которых они работают, разнообразны: вышивка бисером, живопись, куклы и сказочные персонажи из шерсти и ткани, декупаж и проектирование из бумаги. Сотрудники выставочного зала и творческий коллектив школы искусств №43 постарались создать теплую, радушную атмосферу в зале.
Выставка будет работать до конца года.
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