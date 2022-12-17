Встреча «Умей сказать - Нет! Осторожно - Сниффинг!» прошла в Тяжине

С такой инициативой выступили активистки женсовета поселка Тяжинский. В центре национальных культур с ребятами пообщались медик, психолог, представители полиции, сектора опеки и попечительства.

В рамках Всероссийского проекта «Общее дело» в профилактическом мероприятии для опекаемых детей и детей из приемных семей приняли участие студенты Тяжинского агропромышленного техникума, активисты Российского Союза Молодежи и местной организации Союза молодежи Кузбасса, представители волонтерского отряда «Ритмы сердца». Ребята представили вниманию участников встречи фильм «Наркотики. Секреты манипуляции». Затем состоялось обсуждение проблемы наркомании среди подростков.

Используя прием «мозгового штурма» ребята приняли участие в игре «Можно/нельзя». Также организаторы встречи вручили подросткам памятки «Сниффинг – новая угроза!».