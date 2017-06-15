Встречаем велосипедистов в Велобум

В рамках «Велобума» торговый центр станет площадкой для первой остановки участников велопробега, где они смогут отдохнуть и восстановить силы на пути к финалу гонки. Силами администрации будет обеспечена безопасность спортсменов и зрителей пробега – площадка будет огорожена, а также на месте будет дежурить охрана.

Проект «Велобум» – это велопрогулка по центральным улицам Новокузецка в сопровождении машин ДПС. На старте проекта в 2014 году в пробеге поучаствовало около 500 велосипедистов, а к 2016 году количество участников увеличилось втрое. В этом году «Велобум» пройдет 17 июня с 12:00 до 15:00, в рамках пробега велосипедисты проедут маршрут от Площади общественных мероприятий до ПКИО «Водный».

Ждем любителей велоспорта и активных зрителей у ТРЦ «Планета» 17 июня – время побеждать и болеть за лучших!