Встречая Международный День пожилых людей

1 октября звучат слова уважения к представителям старшего поколения, жизненный оптимизм, опыт и мудрость которых вызывает восхищение, стремление достойно пройти свой жизненный путь.

В Кузбассе ­­­­867 тыс. пенсионеров. 21% от этого количества продолжает вести активную трудовую деятельность. Самой пожилой пенсионерке, проживающей в г. Новокузнецке, в этом году исполнилось 112 лет.

Средний размер страховой пенсии по старости в Кемеровской области составляет 12 982,83 рублей, что на 519,45 рублей больше, чем в 2016 году, ежемесячные расходы на выплату пенсий и иных социальных выплат в 2017 г. выросли на 88 млн. рублей (по сравнению с 2016 г.) и составляют более 13 млрд. рублей.

Число пенсионеров в Кемеровской области постоянно растет, в среднем на ­­­0,6 % в год. Ежемесячно более 4 тыс. человек в Кузбассе приобретают статус пенсионера, специалисты Управлений ПФР ежегодно назначают 52 тыс. пенсий.