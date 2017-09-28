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Встречая Международный День пожилых людей

1 октября звучат слова уважения к представителям старшего поколения, жизненный оптимизм, опыт и мудрость которых вызывает восхищение, стремление достойно пройти свой жизненный путь.

В Кузбассе ­­­­867 тыс. пенсионеров. 21% от этого количества продолжает вести активную трудовую деятельность. Самой пожилой пенсионерке, проживающей в г. Новокузнецке, в этом году исполнилось 112 лет.

Средний размер страховой пенсии по старости в Кемеровской области составляет  12 982,83 рублей, что на 519,45 рублей больше, чем в 2016 году, ежемесячные расходы на выплату пенсий и иных социальных выплат в 2017 г. выросли на 88 млн. рублей (по сравнению с 2016 г.) и составляют более 13 млрд. рублей.

Число пенсионеров в Кемеровской области постоянно растет, в среднем на ­­­0,6 % в год. Ежемесячно более 4 тыс. человек в Кузбассе приобретают статус пенсионера, специалисты Управлений ПФР ежегодно назначают 52 тыс. пенсий.

Ежегодно Отделение ПФР по Кемеровской области принимает активное участие в реализации социальных программ для пожилых людей. В 2017 году области на эти цели из бюджета ПФР выделено 10,4 млн. рублей. Из них 9,4 млн. рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы социальных учреждений (психоневрологических интернатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов), 1 млн. рублей – на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Так, благодаря этой программе, реализуемой совместно с органами социальной защиты Кемеровской области, в прошлом году пользователями компьютеров и сети Интернет стали около тысячи кузбасских пенсионеров. Как итог, отмечается количественный рост использования электронных сервисов ПФР, в частности, «Личного кабинета гражданина» на сайте (www.pfrf.ru). С начала 2017 г. в Кемеровской области более 78% граждан обратились за предоставлением государственных услуг в территориальные органы ПФР в электронном виде.

Общество
kuzbassnews.ru
28/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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