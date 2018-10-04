Встречи с селянами по актуальным вопросам

Руководитель клиентской службы в Прокопьевском районе Кемеровской области Ирина Малахова приняла участие в выездных встречах главы Прокопьевского района Натальи Шабалиной с жителями поселков Лучшево, Шарап, Плодопитомник, Ясная Поляна, Школьный и Маяковка. На встречах присутствовали около 150 жителей. Ирина Александровна проконсультировала лично по разным пенсионным вопросам 45 граждан.

Ирина Малахова подробно рассказала об основных изменениях в пенсионном законодательстве. Подробно остановилась на новом законопроекте. «Законопроект направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости», - отметила Ирина Александровна.