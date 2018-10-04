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Встречи с селянами по актуальным вопросам

Руководитель клиентской службы в Прокопьевском районе Кемеровской области Ирина Малахова приняла участие в выездных встречах главы Прокопьевского района Натальи Шабалиной с жителями поселков Лучшево, Шарап, Плодопитомник, Ясная Поляна, Школьный и Маяковка. На встречах присутствовали около 150 жителей. Ирина Александровна проконсультировала лично по разным пенсионным вопросам 45 граждан.

Ирина Малахова подробно рассказала об основных изменениях в пенсионном законодательстве. Подробно остановилась на новом законопроекте. «Законопроект направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости», - отметила Ирина Александровна.

Особое внимание Ирина Малахова уделила возможности получения услуг ПФР через интернет. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов.

Общество
kuzbassnews.ru
04/10/2018
Общество
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