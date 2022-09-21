Вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего рецидивиста, более пяти месяцев истязавшего ребёнка

Ранее судом первой инстанции за истязание несовершеннолетнего пасынка рецидивисту из Мариинского муниципального округа было назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако по итогам рассмотрения представления прокурора вышестоящий суд снизил осуждённому срок назначенного наказания до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 32-летний житель одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года не менее семи раз причинял несовершеннолетнему сыну сожительницы физические и психические страдания путём систематических побоев, нецензурно выражаясь при этом и оскорбляя потерпевшего. Наказания и оскорбления следовали за непослушание, мелкие кражи, конфликты с другими детьми, а также за позднее возвращение домой из школы. За провинности отчим наносил пасынку многократные удары по рукам и голове палкой от детской кроватки и кулаком, а также заставлял стоять в углу комнаты по 6 – 8 часов.

В конце апреля 2021 года соседка встретила потерпевшего на улице, который замёрз. Он рассказал, что боится идти домой, так как отчим его бьёт. Соседка запустила его к себе домой, накормила, и увидела на ногах потерпевшего синяки. После этого она сообщила об этом в подразделение по делам несовершеннолетних.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, отрицая большинство фактов избиения пасынка.

Однако все установленные факты истязания в ходе рассмотрения уголовного дела подтвердились показаниями самого подсудимого, данные им на предварительном следствии, а также показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Учитывая совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств, а также отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений (ранее подсудимый отбывал наказание в виде лишения свободы за тяжкое преступление), Мариинский городской суд Кемеровской области в июле 2022 года назначил подсудимому 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Но с приговором не согласились как сторона защиты, так и сторона обвинения, которые обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию. При этом прокурор просил снизить назначенное осуждённому наказание по доводам, изложенным в апелляционном представлении.

В результате судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда согласилась с доводами прокурора, установив наличие дополнительных смягчающих наказание обстоятельств, и снизив назначенное наказание до 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.