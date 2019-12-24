Вступил в законную силу приговор в отношении водителя, управляющего автомобилем в состоянии опьянения, по вине которого пострадала женщина

За нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, Мариинским городским судом Кемеровской области назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

На момент совершения преступления (январь 2019 года) максимальным наказанием за его совершение являлось лишение свободы сроком до четырёх лет. И только с 28 июня 2019 года максимальное наказание за данный вид преступления законодатель определил в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что 23 января 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 6 часов 30 минут утра двигался на автомобиле «ВАЗ-21121» в тёмное время суток по улице Котовского в г.Мариинске. Совершая манёвр обгона впереди идущего автомобиля, не справился с рулевым управлением и выехал на правую по ходу своего движения обочину, где допустил наезд на женщину, после чего его автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей были причинены черепно-мозговая травма и множественные переломы, в своей совокупности относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично, а именно не признал вину в части того, что на момент совершения им дорожно-транспортного происшествия он находился в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, гарантированным статьёй 51 Конституции Российской Федерации.

Однако в ходе предварительного следствия он пояснял, что после совершения ДТП, ожидая приезда сотрудников ГИБДД, он выпил некоторое количество водки из бутылки, которая находилась у него в автомобиле. Сколько он выпил, пояснить не мог, но не всю бутылку. После этого бутылку куда-то выкинул. О том, что выпивать спиртное после совершения дорожно-транспортного происшествия нельзя до момента освидетельствования, не знал.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, его вина в результате рассмотрения уголовного дела была доказана в полном объёме как показаниями свидетелей, так и надлежаще оформленными письменными доказательствами.

Суд посчитал показания подсудимого в части того, что он употребил спиртное после совершения дорожно-транспортного происшествия, надуманными и являющимися способом своей защиты. Данные показания были опровергнуты актом освидетельствования на состояние опьянения. Первое освидетельствование проводилось в 10 ч. 16 мин., которым установлено состояние алкогольного опьянения 0,453 мг/л выдыхаемого воздуха. При втором исследовании, проведённом в 10 ч. 35 мин., содержание алкоголя составило 0,382 мг/л, что свидетельствовало об уменьшении пиковой концентрации алкоголя, то есть подсудимый трезвел.

Данные обстоятельства были подтверждены врачом, проводившим медицинское освидетельствование, а также врачом-наркологом Мариинской городской больницы.

При назначении наказания суд учёл, что на момент совершения преступления действовала редакция части второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая максимальное наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

Редакция части второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, вступила в силу с 28 июня 2019 года, и в соответствии с требованиями статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подсудимого применяться не может.

При назначении наказания суд также учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих наказание обстоятельств, как частичное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие у подсудимого награды (медаль Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма»), а также мнение потерпевшей, не настаивающей на назначении строгого наказания.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент совершения преступления), и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком два года с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного контролирующего органа, а также являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу 23 декабря 2019 года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев