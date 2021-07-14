Вступил в законную силу приговор в отношении жителя округа, который убил женщину, заснувшую у него в автомобиле

Судом установлено, что в октябре 2019 года мужчина, в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, находясь около водоёма на участке местности в д. Сухая речка Кемеровского района Кемеровской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшей с целью её убийства, не желая, но относясь безразлично к наступлению указанных последствий в виде наступления смерти потерпевшей, нанес не менее 54 ударов руками и ногами по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям потерпевшей.

В процессе причинения телесных повреждений потерпевшая упала, после чего, мужчина, ограничив действия потерпевшей, встав ей коленом на спину в области лопаток, схватившись руками за шею потерпевшей, сжал руками её шею, и погрузил голову потерпевшей в воду расположенного на указанном участке местности водоёма, тем самым перекрывая потерпевшей дыхательные пути, в результате чего наступила её смерть от утопления в воде.

В своих показаниях он пояснил, что поводом для совершения преступления послужило то, что «потерпевшая заснула у него в машине, его это вывело из себя, его это взбесило».

Мужчина вернулся на место преступления со своей знакомой, положил труп в багажник автомобиля, отвёз в лесополосу, где и закопал тело.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, учёл характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд, кроме прочего, учёл частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ и ему назначено наказание по данной норме Закона в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (с учётом требований статьи 15 приведённого выше Закона) текст судебного акта размещён на официальном сайте Кемеровского районного суда Кемеровской области № 1-78/2020 ).

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Официальный представитель суда

Дмитрий Бакальчук