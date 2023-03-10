Вступление в законную силу нового правового документа в области ветеринарии

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу доводит до сведения всех граждан и Хозяйствующих субъектов о вступлении в законную силу Постановления Правительства № 140 «Об утверждении Правил уменьшения размера возмещения ущерба, понесенного собственником животных и (или) продукции животного происхождения в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения для целей утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных».

Таким образом с 1 марта 2023 года собственникам животных может быть отказано в возмещении ущерба, понесенного ими в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения, или размер такого возмещения может быть уменьшен, в случае выявления нарушений указанными лицами законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

Перечень случаев, при которых компенсацию могут уменьшить или вовсе отказать в выплате ущерба, прописан в Постановлении Правительства РФ от 01.02.2023 № 139 «Об утверждении перечня случаев, при которых размер возмещения ущерба, понесенного собственником животных и (или) продукции животного происхождения в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения для целей утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, может быть уменьшен, и перечня случаев, при которых в возмещении ущерба, понесенного собственником животных и (или) продукции животного происхождения в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения для целей утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, может быть отказано».

Так, в числе причин, по которым размер компенсации могут уменьшить, следующие: неинформирование государственной ветеринарной службы о заболевании и падеже сельскохозяйственных животных; отсутствие на предприятиях (кроме предприятий, осуществляющих содержание крупного рогатого скота мясного направления продуктивности на условиях круглогодичного пастбищного содержания) здания или помещения для санобработки персонала; территория предприятия не имеет ограждения; утилизация биоотходов проводилась с нарушениями ветеринарных правил; на въезде (выезде) на территорию (с территории) предприятия, на которой обнаружен очаг особо опасной болезни животных, отсутствует помещение, здание, сооружение или площадка для обработки транспортных средств в целях дезинфекции внешних поверхностей и исключения загрязнения территории предприятия.

Также компенсацию могут уменьшить, если владелец свиноводческого хозяйства выпускал свиней на выгул или допустил их контакт с другими сельскохозяйственными животными, что запрещено действующими ветеринарными правилами.

Если у собственника животных выявят ряд нарушений из перечня, то в компенсации может быть отказано.