Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Всё больше кузбассовцев для получения услуг ПФР пользуются МФЦ

Наиболее популярными среди жителей региона являются услуги по информированию застрахованного лица о состоянии индивидуального лицевого счета, корректировка его сведений или выдача дубликата СНИЛС, а также представление сведений о трудовой деятельности.

В процентном соотношении это внушительные цифры. Например, 99,3% человек в 1 квартале 2021 г. запрашивали сведения о трудовой деятельности именно через отделы «Мои документы» УМФЦ (Уполномоченный многофункциональный центр) в городах и районах Кузбасса. Сюда же пришли 4456 человек за справками о размере пенсии и других социальных выплат. Это 65,3 % от общего количества запросов по этому направлению в первые месяцы года.

Возможность получить многие услуги не только через личный кабинет на сайте ПФР или клиентскую службу, но и в близлежащем отделе «Мои документы» появилась благодаря подключению УМФЦ к сведениям ПФР в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В результате за последние полтора года жителям региона нет необходимости предоставлять дополнительные документы по нескольким направлениям: право на получение набора социальных услуг, право на материнский капитал, назначение и доставка пенсии и др. Сотрудник МФЦ сам запросит их через СМЭВ.

В целом МФЦ предоставляют 14 государственных услуг ПФР. Прием граждан осуществляется в 565 окнах 34 отделов «Мои документы» УМФЦ. С 2019 года ПФР и УМФЦ работают по экстерриториальному принципу: граждане имеют возможность обращения для подачи заявления в любой МФЦ. Ближайший офис УМФЦ можно найти на сервисе моидокументы.рф, а также на сайте ПФР.

Общество
kuzbassnews.ru
15/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Загоревшийся на трассе в Кузбассе грузовик пожарные тушили 20 минут
В Новокузнецком районе накануне вечером произошло ЧП. Здесь, в поселке станции Тальжино, загорелся...
Еще один район Кемерова остался без горячей воды
Утром 15 июня в Кемерове отключили горячую воду. Горожанам придется в течение двух недель греть...
В Кузбассе смертность почти в два раза превысила рождаемость
В ряде регионов убыль значительно ускорилась — например, в Татарстане в 72 раза, в Санкт-Петербурге...
Росстат назвал самые частые причины смертей кузбассовцев
Естественная убыль население в прошлом году составила 20 345 человек: за год в регионе родился 22...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus