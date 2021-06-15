Всё больше кузбассовцев для получения услуг ПФР пользуются МФЦ

Наиболее популярными среди жителей региона являются услуги по информированию застрахованного лица о состоянии индивидуального лицевого счета, корректировка его сведений или выдача дубликата СНИЛС, а также представление сведений о трудовой деятельности.

В процентном соотношении это внушительные цифры. Например, 99,3% человек в 1 квартале 2021 г. запрашивали сведения о трудовой деятельности именно через отделы «Мои документы» УМФЦ (Уполномоченный многофункциональный центр) в городах и районах Кузбасса. Сюда же пришли 4456 человек за справками о размере пенсии и других социальных выплат. Это 65,3 % от общего количества запросов по этому направлению в первые месяцы года.

Возможность получить многие услуги не только через личный кабинет на сайте ПФР или клиентскую службу, но и в близлежащем отделе «Мои документы» появилась благодаря подключению УМФЦ к сведениям ПФР в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В результате за последние полтора года жителям региона нет необходимости предоставлять дополнительные документы по нескольким направлениям: право на получение набора социальных услуг, право на материнский капитал, назначение и доставка пенсии и др. Сотрудник МФЦ сам запросит их через СМЭВ.

В целом МФЦ предоставляют 14 государственных услуг ПФР. Прием граждан осуществляется в 565 окнах 34 отделов «Мои документы» УМФЦ. С 2019 года ПФР и УМФЦ работают по экстерриториальному принципу: граждане имеют возможность обращения для подачи заявления в любой МФЦ. Ближайший офис УМФЦ можно найти на сервисе моидокументы.рф, а также на сайте ПФР.