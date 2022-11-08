Всё, что нужно знать о регистрации в ФГИС «Меркурии»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тывы и Кемеровской области-Кузбассу информирует о порядке предоставления доступа к ФГИС «Меркурий.ХС» и обращает внимание граждан Российской Федерации, о необходимости правильной и грамотной подачи заявления для доступа к ФГИС «Меркурий».

ФГИС «Меркурий» — это модуль ИС «ВетИС», федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Модуль предназначен для формирования сопроводительных документов и обмена ими. В 2022 году его обязаны применять все участники оборота товаров животного происхождения.

Обмен ветеринарными свидетельствами осуществляется в электронной форме через специально созданную информационную систему. Многие субъекты бизнеса из сферы торговли, общепита, транспортировки, переработки и производства продуктов питания обязаны к ней подключиться.

Для получения доступа к указанной системе хозяйствующему субъекту необходимо зайти на сайт: rsn-hak.ru, пройти по вкладке ФГИС «Меркурий», выбрать и скачать заявление (ИП или ЮЛ).

В данном заявлении в печатной форме Приложения № 1 указать:

- «Вид объекта» (полный перечень видов объекта размещен в Приложении № 3),

- «Название объекта»,

- «Виды деятельности объекта» (полный перечень видов деятельности объекта размещен в Приложении № 4 ),

- «Вид отношения» (в пользовании/во владении) и точный адрес объекта.

В Приложении № 2 указать уполномоченное лицо, которое фактически будет осуществлять работу в ФГИС «Меркурий».

К Приложению № 2 необходимо представить заявление на обработку персональных данных на уполномоченных лиц, заявленных в данном приложении.

К вышеуказанным заявлениям необходимо представить копию договора аренды помещения или копию документов на право собственности помещения.

Регистрация или изменение регистрационных данных производится Управлением Россельхознадзора, на территории которого зарегистрирован хозяйствующий субъект (ЮЛ, ИП), принявший заявление. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его получения.