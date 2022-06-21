Второй этап конкурса ведущих игровых программ состоялся в Тяжинском округе

Цель окружного конкурса, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией – популяризация здорового образа жизни. Ведущие состязались на базе Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич.

В конкурсе «100 затей для друзей» приняли участие специалисты сельских учреждений культуры клубного типа - Итатского ГДК, Новомарьинского сектора Итатского ГДК, Новоподзорновского СДК, Изындаевского сектора Новоподзорновского СДК, Малопичугинского и Кубитетского СДК.

Организатор конкурса – Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.