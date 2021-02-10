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Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за 2020 год

В 2020 году импорт плодоовощной продукции на территорию Кемеровской области увеличился на 2 %, тогда как ввоз срезов цветов и декоративной зелени снизился на 63% в сравнении с предыдущим годом и составил 13015,93 тонн и 197248 штук. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проконтролирован ввоз импортной подкарантинной продукции из четырех стран мира.

Львиная доля подкарантинной продукции ввезена из Казахстана -8094,108 тонн и 194202 штук (лук репчатый – 2689,3 т., арбузы свежие – 2606,5 т., капуста свежая – 810,25 т., срезы цветов - 163320 шт. и т.п.).

Чуть меньше из Киргизии - 1343,063 тонн и 603 штуки (лук репчатый - 263,3 т., сухофрукты – 65,505т., экзотические фрукты – 46,919т., виноград свежий – 31,795 т. и т.п.).

Из Республики Беларусь основной объем ввоза пришелся на солод ячменный – 2310,02 тонн и саженцы декоративных растений – 2400 штук.

Так же в зону деятельности Управления автомобильным транспортом ввезено 1260 тонн посадочного материала из Нидерландов.

По результатам контроля на подкарантинную продукцию выдано 590 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
10/02/2021
Общество
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