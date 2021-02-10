Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за 2020 год

В 2020 году импорт плодоовощной продукции на территорию Кемеровской области увеличился на 2 %, тогда как ввоз срезов цветов и декоративной зелени снизился на 63% в сравнении с предыдущим годом и составил 13015,93 тонн и 197248 штук. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проконтролирован ввоз импортной подкарантинной продукции из четырех стран мира.

Львиная доля подкарантинной продукции ввезена из Казахстана -8094,108 тонн и 194202 штук (лук репчатый – 2689,3 т., арбузы свежие – 2606,5 т., капуста свежая – 810,25 т., срезы цветов - 163320 шт. и т.п.).

Чуть меньше из Киргизии - 1343,063 тонн и 603 штуки (лук репчатый - 263,3 т., сухофрукты – 65,505т., экзотические фрукты – 46,919т., виноград свежий – 31,795 т. и т.п.).

Из Республики Беларусь основной объем ввоза пришелся на солод ячменный – 2310,02 тонн и саженцы декоративных растений – 2400 штук.

Так же в зону деятельности Управления автомобильным транспортом ввезено 1260 тонн посадочного материала из Нидерландов.

По результатам контроля на подкарантинную продукцию выдано 590 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.