Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за февраль 2021 года
В феврале 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса досмотрено 813,63 тонн импортной продукции.
Из Нидерландов ввезено 378 тонн лука - севка для розничной продажи, из Казахстана 303,63 тонны плодоовощной продукции ( лук репчатый свежий 142,5 тонны, морковь свежую- 61 тонна, томаты свежие 16 тонн, ягоды свежие20,5 тонн, яблоки свежие — 19 тонн и др.) Из Республики Беларусь ввезли солод ячменный — 132 тонны.
На подкарантинную продукцию выдано 35 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.
09/03/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Работы по возведению объекта с официальным названием «Боковой проезд проспекта Притомского (дублёр...
|
Кировские полицейские присоединились к всероссийской акции МВД «8 Марта - в каждый дом». Вместе с...
|
В Сети появилось объявление о продаже трехэтажного здания бывшего дворца культуры "Азотовец...
|
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жительниц шахтерского края с Международным женским...