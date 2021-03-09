Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за февраль 2021 года

В феврале 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса досмотрено 813,63 тонн импортной продукции.

Из Нидерландов ввезено 378 тонн лука - севка для розничной продажи, из Казахстана 303,63 тонны плодоовощной продукции ( лук репчатый свежий 142,5 тонны, морковь свежую- 61 тонна, томаты свежие 16 тонн, ягоды свежие20,5 тонн, яблоки свежие — 19 тонн и др.) Из Республики Беларусь ввезли солод ячменный — 132 тонны.

На подкарантинную продукцию выдано 35 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.