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Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за первое полугодие 2021 года

 

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первое полугодие текущего года проконтролировано 4874,207 тонны и 3061 штук подкарантинной продукции импортного происхождения.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Казахстана около   2700 тонн и 180 шт. Основной ассортимент это лук репчатый – 1357 т., капуста свежая – 514,5 т., морковь свежая – 362,5 т., томаты свежие – 240,1 т.

Чуть меньше подкарантинной продукции было ввезено из Киргизии  около 500 тонн и 813 шт. Это также: лук репчатый – 143,1 т., капуста свежая – 141,2 т., морковь свежая – 104,5 т. и сезонная для июня - черешня свежая – 61,583 т.

Солод ячменный в количестве 469 тонн ввезли из Республики Беларусь. Еще из Белоруссии  ввезено 2070 штук саженцев декоративных деревьев.

В весенний период в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 882 тонны лука севка из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

На подкарантинную продукцию выдано 233 акта карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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