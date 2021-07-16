Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за первое полугодие 2021 года

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первое полугодие текущего года проконтролировано 4874,207 тонны и 3061 штук подкарантинной продукции импортного происхождения.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Казахстана около 2700 тонн и 180 шт. Основной ассортимент это лук репчатый – 1357 т., капуста свежая – 514,5 т., морковь свежая – 362,5 т., томаты свежие – 240,1 т.

Чуть меньше подкарантинной продукции было ввезено из Киргизии около 500 тонн и 813 шт. Это также: лук репчатый – 143,1 т., капуста свежая – 141,2 т., морковь свежая – 104,5 т. и сезонная для июня - черешня свежая – 61,583 т.

Солод ячменный в количестве 469 тонн ввезли из Республики Беларусь. Еще из Белоруссии ввезено 2070 штук саженцев декоративных деревьев.

В весенний период в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 882 тонны лука севка из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

На подкарантинную продукцию выдано 233 акта карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.