Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за январь 2021 года

В январе 2021 года импорт плодоовощной продукции на территорию Кемеровской области составил 457,055 тонн. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу был проведен контроль на ввоз импортной подкарантинной продукции.

Большая часть подкарантинной продукции была ввезена из Казахстана и составила около 240 тонн. Основной объем пришелся на лук репчатый свежий – 131 тонна, морковь свежую – 85,5 тонн и томаты свежие – 16,1 тонн. Из Республики Беларусь ввезли солод ячменный – 66 тонн и солод карамельный – 7тонн.

Продолжается ввоз посадочного материала из Нидерландов. В январе ввезено 147 тонн лука-севка, предназначенного для реализации в рознице - населению Кемеровской, Иркутской области и Приморского края.

На подкарантинную продукцию выдано 19 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове мэрия не разрешила инвесторам строить аквапарк
В Кемерове мэрия не разрешила строить аквапарк местным инвесторам. Известно, что компания "...
В Кузбассе впервые за несколько лет увеличилось число врачей в больницах
Власти Кемеровской области заявили, что впервые за несколько лет зафиксировано увеличение числа...
Власти Кемерова снесут семь незаконно размещённых в городе объектов
Администрация города Кемерово опубликовала новые постановления о демонтаже незаконно размещённых...
В Кузбассе рабочие обнаружили и случайно вскрыли капсулу времени
В Гурьевске, во время проведения реставрации старейшего в Кузбассе музея, рабочими была обнаружена...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus