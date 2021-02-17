Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области за январь 2021 года

В январе 2021 года импорт плодоовощной продукции на территорию Кемеровской области составил 457,055 тонн. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу был проведен контроль на ввоз импортной подкарантинной продукции.

Большая часть подкарантинной продукции была ввезена из Казахстана и составила около 240 тонн. Основной объем пришелся на лук репчатый свежий – 131 тонна, морковь свежую – 85,5 тонн и томаты свежие – 16,1 тонн. Из Республики Беларусь ввезли солод ячменный – 66 тонн и солод карамельный – 7тонн.

Продолжается ввоз посадочного материала из Нидерландов. В январе ввезено 147 тонн лука-севка, предназначенного для реализации в рознице - населению Кемеровской, Иркутской области и Приморского края.

На подкарантинную продукцию выдано 19 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.