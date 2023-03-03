Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кузбасса 2023 год

С начала текущего года при ввозе на территорию Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано 2100 тонн подкарантинной продукции импортного происхождения. Объем ввоза увеличился на 7% в сравнение с аналогичным периодом 2022 г.

Основные поставки пришлись на подкарантинную продукцию из Казахстана 1340 тонн. Это томаты свежие – 474,2 т., яблоки свежие 397,3 т, лук репчатый – 186 т., огурцы– 160,5 т., морковь– 122т.

Из Киргизии ввезено 203,5 тонн, подкарантинной продукции большая часть капуста– 114 т, лук репчатый – 60 т, орехи грецкие очищенные – 21 т, морковь 8,5 т.

Солод ячменный в количестве 66 тонн ввезли из Республики Беларусь.

В Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 440 тонны лука севка из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

На подкарантинную продукцию выдано 111 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено