Вы сегодня – Чемпионы!

В г. Топки 3 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Олимп» прошел спортивный праздник «Мы - Чемпионы!» среди детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с выполнением нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивный праздник проводился в рамках Международного Дня инвалида. В нем приняло участие 30 детей инвалидов с нарушениями слуха, зрения, интеллектуального развития и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 11-15 лет, учащиеся школ № 1, 2, 6. Праздник открыла Светлана Ильчук, тренер по акробатике СК «Олимп», зажигательным выступлением. На параде открытия ребят приветствовал Почетный гость – неоднократный победитель и призер областных и межрегиональных соревнований по легкой атлетике и голболу, участник Кузбасского паралимпийского фестиваля и Всероссийских соревнований по легкой атлетике Сергей Васильков.

«Занятия спортом дали мне силу духа, помогли стать более уверенным в себе. Желаю Вам верить в себя и идти к достигнутой цели несмотря ни на что, сегодня вы уже чемпионы, потому что вышли на спортивную арену! А в состязаниях пусть победит сильнейший!» – пожелал Сергей участникам спортивного праздника.

Волонтеры Совета молодежного самоуправления продолжили праздник музыкальной разминкой. Далее ребята провели спортивные эстафеты. Участники разделились на 5 команд: медведя Потапа, леопарда Вики, волчонка Макара, лисы Василисы и зайки Лизы. Атмосфера веселья, азарта и искренней детской радости царила в зале. Старание и упрямство, взаимовыручку и поддержку продемонстрировали участники спортивного праздника.

Победителем стала команда лисы Василисы, второе место досталось команде зайки Лизы и третье – леопарда Вики. После энергичной разминки ребята приступили к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО: наклон вперед, сидя на полу; поднимание туловища; прыжок в длину с места; метание мяча в цель.

В каждом виде испытаний были определены 3 лучших результата. В наклоне вперед, сидя на полу:

Алина Журавлева (+25 см), Ксения Овчинникова (+24 см), Елизавета Потапова (+20 см). Поднимание туловища (кол-во раз за 1 минуту): Анастасия Прокопьева (53 раза), Григорий Федоров (52 раза), Анатолий Осколов (50 раз).

Прыжок в длину с места: Игорь Трофимов (210 см), Григорий Федоров (207 см), Артем Сысоев (203 см);

Метание мяча в цель: Григорий Федоров и Игорь Трофимов (10 попаданий из 10 попыток), Андрей Шубин (9 попаданий).

Еще одной станцией было знакомство с талисманами ГТО, на которой педагоги и воспитанники детской художественной школы № 17 города Топки нанесли аквагрим всем участникам праздника.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и мягкими игрушками от организаторов соревнований: Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Топкинского муниципального района, а индивидуальные предприниматели В. Н. Устьянцев и К. И. Пичугин предоставили всем участникам сладкие призы и абонементы на кислородный коктейль.