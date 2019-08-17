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Вячеслав Калюжный стал третьим на российских соревнованиях по стрельбе

Кемеровчанин Вячеслав Калюжный занял III место на российских соревнованиях по стрельбе.

С 12 по 15 августа в пгт Мирный (Республика Татарстан) состоялись чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Мастер спорта международного класса, спортсмен-инструктор ГАУ КО «ЦП ССК» показал третий результат в упражнении «Пистолет малокалиберный стандартный 25 метров, 60 выстрелов» с результатом 27 попаданий.


Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
17/08/2019
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