Выбираем семена правильно!

В последнее время стали часто появляться на прилавках магазинов семена Китайского происхождения. Они в ярких упаковках, на которых ни слова на русском языке. Чаще всего такие семена изготавливаются кустарным способом. Семена могут быть заражены очень опасными болезнями, а также идти с примесью семян сорных растений.

Инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля на выездных обследованиях при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, стараются выявлять такие семена. Первым нарушением, предложенных к реализации семян сельскохозяйственных растений (овощных культур), является тарная этикетка, которая не соответствует законодательству РФ, т. к. информация нанесена не на русском языке. Согласно законодательству РФ ярлык или другой вид маркировки сельскохозяйственной культуры, включенной в Государственный реестр селекционных достижений, должен содержать ботаническое название на латинском языке и название на русском языке.

Реализация таких семян является нарушением:

- п.3 ст.31 требований Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»: при реализации и транспортировке партий семян в затаренном состоянии их тара и упаковки должны иметь этикетки установленных форм;

- п. 11 «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» утвержденного приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 №443.

У таких семян чаще всего отсутствует информация и документы, подтверждающие безопасность и качество данной подкарантинной продукции. Продавец семян должен иметь оригинал или копию акта государственного карантинного фитосанитарного контроля. Наличие такого документа означает, что вся партия семян прошла экспертизу и полностью безопасна. Вы вправе потребовать предъявить такой акт при покупке.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области- Кузбассу призывает быть внимательнее при выборе семян, чтобы количество и качество урожая Вас порадовало!