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Выездная работа в Тяжинском районе

Состоялся комплексный выезд специалистов центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района в село Тисуль.
Силами мобильной бригады проведены мониторинг и проверка качества предоставления социальных услуг, выполнение муниципального задания. Специалисты центра провели фотосъемку ландшафтного дизайна получателей социальных услуг на дому, подавших заявку на участие в конкурсе «Зеленые фантазии», посвящённом году экологии.
Проверка качества предоставления социальных услуг проведена у 10 получателей социальных услуг на дому, специалисты центра посетили 8 домовладений. Жители села могли воспользоваться услугами мобильного пункта приема, обмена и взаимопомощи. Благотворительная акция по сбору и выдаче вещей, бывших в употреблении, приурочена ко Дню добра и уважения старшего поколения.
Большую поддержку в организации и проведении акции оказали специалисты Тисульской сельской администрации. Они не только предоставили помещение, но и проинформировали население о дате и месте работы пункта приема, обмена и взаимопомощи. В этот день нуждающимся гражданам были переданы 104 единицы одежды. Кроме того, жители села Тисуль смогли передать вещи для пополнения пункта взаимопомощи.
В рамках реализации проекта «От двери к двери» 25 граждан пожилого возраста и инвалидов получили консультативную помощь. Была проведена корректировка банка данных всех получателей социально-правовой помощи.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/09/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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